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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2022
27.06.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2022


    • На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа снизились. На средиземноморском и американском трейдах ставки также опустились.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 0,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,8%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,6%, на порты восточного побережья США – на 1,3%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 25 неделе года повысились на 4,5%, ставки на Австралию и Новую Зеландию также выросли – на 0,5%.

    Ставки на Южную Америку по сравнению с 24 неделей увеличились на 6,7%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 1,4%, на Южную Корею – на 0,9%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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