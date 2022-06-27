Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2022

На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа снизились. На средиземноморском и американском трейдах ставки также опустились.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 0,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,8%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,6%, на порты восточного побережья США – на 1,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 25 неделе года повысились на 4,5%, ставки на Австралию и Новую Зеландию также выросли – на 0,5%.

Ставки на Южную Америку по сравнению с 24 неделей увеличились на 6,7%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 1,4%, на Южную Корею – на 0,9%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.