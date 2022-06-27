«Game is over»

Санкционная политика и контрсанкционная политика привели к последствиям, которые, может быть, даже никто и не предполагал, потому что санкции и контрсанкции затронули глобальные сырьевые рынки. Такое мнение высказал председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках ПМЭФ-2022.

«Все мы хорошо знаем такое понятие как «квантовая запутанность» в квантовой физике. Так вот, знаете, можно сказать, что на сегодняшний день в мировой экономике наступила санкционная и квазисанкционная запутанность, – сказал он. – Десятки тысяч санкционных и контрсанкционных документов. При этом надо обратить внимание, что за ними также возможны вторичные, третичные и так далее санкции. А что это значит? Это значит, что, оказывается, так называемое экстерриториальное право проявляется не только в парадигме Бреттон-Вуда, когда «наша валюта — наши правила». А появляется и в другой парадигме. Почему? Потому что вы не можете описать состояние своей энергетической системы или экономической системы, не зная правил конкретного товарно-сырьевого рынка или не зная объемов предложения на этом рынке. И в этой ситуации оказывается, что институты Бреттон-Вудской системы, глобальные международные институты — они просто-напросто, извините, теряют смысл. Они не работают. И они тихо отмирают».

«Понимаете, – продолжил А.Миллер, – никто не сказал же, что апокалипсис той или иной парадигмы или той или иной системы должен наступить в один день, моментально. Помните анекдот, когда у мужчины болит нога, и он приходит к хирургам, знаменитым академикам, консультироваться. Первый говорит: «Надо как можно быстрее ногу ампутировать». Второй: «Да, надо как можно быстрее». Третий: «Срочно надо ампутировать». Но мужчине ногу жалко. Он приходит к терапевту и говорит: «Слушайте, посмотрите, что с ногой? Все хирурги говорят, надо ногу ампутировать». Тот говорит: «Нет-нет, что вы, ногу ампутировать не надо». «Как же так? Все академики, светила хирургии сказали, что надо». «Да не беспокойтесь вы, она сама отсохнет».

И глобальные международные институты Бреттон-Вудской системы, по мнению А.Миллера, тоже потихонечку подсыхают и засыхают. «И мы роли их уже не чувствуем. И они сами уже не понимают свое место и, подчеркиваю, смысл просто утерян», – пояснил он, отметив, что «эта система номинального регулирования стоимости в разрыве от возможного контроля за предложением сырьевых товаров — она дает мощнейший инфляционный импульс».

По словам А.Миллера, за этим следует деглобализация, накопление товарных запасов, дублирование цепочек поставок: «И, в конечном итоге, мы с вами оказываемся в понимании того, что, как говорят некоторые эксперты, игра окончена. Мы активно боремся с англицизмами, но думаю, что сегодня можно употребить это английское словосочетание: «Game is over». А почему игра окончена? Потому что спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. И это очень серьезный, тектонический сдвиг. Колоссальный».

Как пояснил А.Миллер, это дает России окно возможностей с точки зрения перестройки мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и справедливого энергоснабжения. Наступает время создания новых энерго-экономических объединений, которые, в частности, могут быть построены на единой цепочке создания стоимости в топливно-энергетическом комплексе с учетом производственных циклов. Но самое главное — с четкой ориентацией на конкретный объем потребления. Некоторые эксперты идут еще дальше и говорят, что основой таких объединений может стать триада: энергия и сырье, продовольствие, военный потенциал.

«Россия, как мы знаем, очень богата натуральными ресурсами. Вот натуральные богатства — это мы с вами. Что это значит? Это значит, что контур общественно-экономического устройства нового типа, конечно же, в очень большой степени будет определять Российская Федерация. И в этом нет никаких сомнений», – резюмировал А.Миллер.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав