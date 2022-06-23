О ходе реконструкции ПНТ

Завершен один из самых трудоемких этапов реконструкции старой части Петербургского нефтяного терминала – создание свайного поля. Полностью сооружены свайные поля под сливной железнодорожной эстакадой, резервуарным парком, межрезервуарной эстакадой. Как сообщили SeaNews в компании, в общей сложности погружено более 4 тыс. свай. Проектирование свайных полей выполнено петербургским Институтом архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции «Геореконструкция».

Подрядчик уже приступил к монтажу металлоконструкций резервуаров с защитной стенкой – резервуара Р-7 объемом 10 тыс. кубометров и резервуара Р-5 объемом 3 тыс. кубометров.

В конце мая завершились гидроиспытания резервуара ШТ 40/2 объемом 3 тыс. кубометров. Резервуар был испытан на прочность, плотность и герметичность, в том числе на избыточное давление и относительное разряжение на устойчивость. Он полностью соответствует всем существующим на сегодняшний день требованиям и нормам. На резервуаре проведен самый современный контроль геометрии 3D лазерным сканированием конструкций днища и стенки.

Следующим этапом, который планируется завершить к 25 июля, будет антикоррозийная защита резервуара, затем — теплоизоляции стенки и монтаж электрооборудования.

Проект реконструкции старой части терминала, построенной в 60-70-е годы прошлого века, предусматривает появление новой жд эстакады, инженерных коммуникаций, а также резервуаров, изготовленных по двустенной технологии (так называемый «стакан в стакане»). Эта технология по сравнению с типовым проектным решением – одностенной конструкции резервуара – обеспечивает минимальные риски утечек нефтепродуктов и создаёт дополнительную безопасность при эксплуатации данной конструкции в случае лавинообразного аварийного обрушения основной стенки сооружения.

Работы по проекту реконструкции начались осенью 2021 года. Ориентировочный срок сдачи первой очереди нового терминала – 2025 год, второй – 2029. Финансирование осуществляется из собственных и заемных средств.

Фото: ПНТ