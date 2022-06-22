Пожар на НПЗ в Ростове

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар. Как сообщает главное управление МЧС по Ростовской области, в 09.25 в оперативную службу поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено загорание на площади 50 кв. м на АВТ-1 (теплообменник). Погибших и пострадавших нет. На месте пожара от РСЧС работали 35 человек, 17 единиц техники, в том числе 30 человек и 14 единиц техники от МЧС.

В 10.12 пожар был локализован, в 10.47 ликвидировано открытое горение, в 10.50 пожар полностью ликвидировали. Причины пожара уточняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти, пожар на Новошахтинском НПЗ начался после падения украинского беспилотника.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам января-мая 2022 года ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» перевалило более 1,2 млн тонн нефтепродуктов – на 26,1% меньше, чем годом ранее.

Фото: главное управление МЧС по Ростовской области