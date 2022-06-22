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Липецкие предприятия справились с логистическими сложностями
22.06.2022

Липецкие предприятия справились с логистическими сложностями

    • Предприятия Липецкой области с иностранным участием справились с логистическим сложностями, возникшими в связи с санкциями. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика» на Петербургском межднународном экономическом форуме.

    И.Артамонов отметил, что в регионе работают более 250 предприятий с иностранным участием, которые создавались в расчете на то, что будут поставляться комплектующие, сырье, материалы из-за границы.  

    «Безусловно, многие из них столкнулись с трудностями и проблемами, – продолжил губернатор. – Что мы сделали? Мы стали предлагать более успешный вариант – там, где порт Новороссийск перестал работать, там начали предлагать другие порты. Перегружали в Турции, теперь перегружаем в Греции. Если раньше, условно, возили в Таиланд, теперь начали возить во Владивосток. Все наши предприятия нашли свои схемы, они, в основном, завязаны на мультимодальность».

    «Потом мы задумались, а все ли комплектующие нужно завозить? И запустили пилотный проект по локализации совместно со Сбером на основе использования больших данных. Ищем предприятия в соседних регионах, которые могут производить необходимые комплектующие для наших партнеров», – добавил И.Артамонов.

    По его мнению, для решения логистических задач необходимы системные меры со стороны федеральных властей, в частности, инвестиции в расширение существующей инфраструктуры – портовых и железнодорожных мощностей.

    «Путь с Дальнего Востока в связи перенаправлением грузопотоков на сегодня серьезно загружен. И федеральным, и региональным властям надо думать над инвестициями в расширение (Транссиба). Вливания в инфраструктуру должны перемещаться на восток нашей страны и, возможно, на юг. Быстро это не сделать. Это очевидно, что большой объем государственных средств должен быть направлен на расширение портовых и железнодорожных мощностей в дальневосточном и южном направлении», – резюмировал И.Артамонов.

    Фото: SeaNews


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