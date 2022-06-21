РЖД готовы в полном объеме загружать коридор Север — Юг

РЖД видят заинтересованность бизнеса и государства в развитии транспортного коридора Север – Юг, сообщил заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алексей Шило на панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика» в рамках ПМЭФ-2022. Он поделился своим мнением о перспективе этого коридора.

«На примере коридора Восток – Запад я могу рассказать, как развиваются международные коридоры. В 2012 году на таком же экономическом форуме возникла идея сделать проект по перевозке через Казахстан, Россию и Белоруссию транзитных грузов из Китая в Европу. Не могу сказать, что на тот момент что все были на это положительно настроены», – сказал А.Шило.

По его словам, на то время объем перевозок Восток – Запад составлял порядка 10 тыс. TEU. «Сейчас этот объем измеряется уже сотнями тысяч», – подчеркнул он, добавив, что была создана уникальная технология взаимодействия администраций трех железных дорог. «И в результате мы сейчас имеем маршрут через четыре железнодорожных пункта пропуска через Россию и Казахстан. Появился еще один пункт пропуска на границе Казахстана и Китая. Пять точек для перегруза на границах Белоруссии и Польши, для того чтобы контейнеры переваливать. То есть создание этой технологии, проектный подход к организации коридора Восток – Запад дали очень хорошие результаты», – отметил А.Шило.

Он отметил, что в настоящее время РЖД в отношении коридора Север – Юг видят совокупность нескольких факторов, которые должны обеспечить хороший результат. Первое – это заинтересованность бизнеса в этом маршруте. «Мы видим это в объемах. Мы уже везем по коридору Север – Юг на 26% больше, чем в прошлом году», – пояснил он.

Второе – это заинтересованность государственных органов. Есть отдельная инвестиционная программа, в том числе и программа РЖД, по развитию железнодорожных пунктов пропуска. «До 2025 годы мы запланировали построить дополнительную станцию на границе с Азербайджаном – Самур-2. Это тоже позволит нам нарастить объемы», – сказал А.Шило.

По его мнению, заинтересованность всех сторон в реализации в развитии коридора Север – Юг должна дать свой результат. Тем более, что резервов в направлении Север – Юг много. «Основной объем идет по западной ветке через Азербайджан, и далее можно ехать в Иран, через Грузию в Турцию, есть транскаспийский маршрут. Мы готовы сегодня в полном объеме загружать направления до каспийских портов – Астрахань, Оля. У нас есть там резервы провозных мощностей. Мало используется восточная ветка через Казахстан и Туркменистан. Мы возили там порядка 3,5 млн тонн в год, за прошлый год перевезли чуть меньше миллиона. Активно взаимодействуем с нашими казахстанскими партнерами, с коллегами из Туркменистана, чтобы создать условия, в том числе и тарифные, чтобы загрузить это направление. Так что варианты доставить груз всегда есть», —резюмировал А.Шило.

Фото: Ковалев Петр / ТАСС