У опасников стартовал сезон отпусков. Хорошее время, чтобы уделить внимание главному – повышению своей квалификации и получить ответы на накопившиеся вопросы по перевозке опасного груза. Экспертный центр Опасник подготовил сразу 3 интересных летних вебинара (23 июня, 6 июля и 25 августа, подробнее о них https://opasnik.ru/events/), которые заинтересуют перевозчиков, консультантов и преподавателей учебных центров.

Слушателей ждут живое обсуждение насущных вопросов в прямом эфире, а также не только уникальный контент (спикеры вебинаров – сертифицированные консультанты с более чем 20 летним стажем работы как в государственных, так и в коммерческих структурах), но и набор материалов (шаблоны, образцы документов), которые пригодятся в работе. А еще вебинары объединены в Летнее предложение: до 23 июня подписку на вебинар можно приобрести единым пакетом по рекордно низкой стоимости каждого (900 р. вместо 3500 р.). Регистрируйтесь по ссылке https://opasnik.ru/feedback/, в примечании обязательно укажите «Летнее предложение». Хорошего полезного лета!