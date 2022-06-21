Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Летнее предложение
21.06.2022

Летнее предложение

    • У опасников стартовал сезон отпусков. Хорошее время, чтобы уделить внимание главному – повышению своей квалификации и получить ответы на накопившиеся вопросы по перевозке опасного груза. Экспертный центр Опасник подготовил сразу 3 интересных летних вебинара (23 июня, 6 июля и 25 августа, подробнее о них https://opasnik.ru/events/), которые заинтересуют перевозчиков, консультантов и преподавателей учебных центров.

    Слушателей ждут живое обсуждение насущных вопросов в прямом эфире, а также не только уникальный контент (спикеры вебинаров – сертифицированные консультанты с более чем 20 летним стажем работы как в государственных, так и в коммерческих структурах), но и набор материалов (шаблоны, образцы документов), которые пригодятся в работе. А еще вебинары объединены в Летнее предложение: до 23 июня подписку на вебинар можно приобрести единым пакетом по рекордно низкой стоимости каждого (900 р. вместо 3500 р.). Регистрируйтесь по ссылке https://opasnik.ru/feedback/, в примечании обязательно укажите «Летнее предложение». Хорошего полезного лета!


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2022
    Аварийные случаи с опасными грузами
    По данным об аварийности, количество дорожно-транспортных происшествий с опасными грузами на автодорогах России за […]
    ВебинарОпасникОпасные грузы
    0
    14.04.2022
    Эксперт по опасным грузам
    Представляем вам руководителя экспертного центра «Опасник» – Сергея Михайловича Ананко
    ОпасникОпасные грузыСергей Ананко
    0
    03.02.2022
    Смотрите вебинар «Как оценить рынок и конкурентов и зачем нужна автоматизация»
    видео
    АвтоматизацияВебинарКонтейнерный рынок
    0
    09.02.2022
    Перевозка взрывчатых веществ и пиротехники в 2022 году
    Многие помнят декабрьские публикации новостных агентств о пожаре с опасным грузом на автодороге Нур-Султан […]
    ВебинарОпасникОпасные грузы
    0
    27.01.2022
    Как оценить рынок и конкурентов и зачем нужна автоматизация
    Приглашаем на бесплатный вебинар
    АвтоматизацияВебинарКонкурентная средаКонтейнерный рынок
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.06.2022 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2022
    22.06.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2022 года
    21.06.2022 Первые контейнеры на новом сервисе Россия – Израиль
    20.06.2022 Новый сервис из Петербурга на Индию
    20.06.2022 В Иран прибыл первый транзитный контейнерный поезд из Казахстана в Турцию
    20.06.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-мае 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    10.06.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти