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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 4 месяца 2022
20.06.2022

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 4 месяца 2022

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-апрель 2022 года составил 105,4 млрд евро. Это на 49,5% больше аналогичного показателя 2021 года.

    При этом экспорт из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократились на 23,3% и составили 21,4 млрд евро. В то же время российские поставки в страны Европейского Союза по сравнению с показателем 4 месяцев прошлого года увеличился на 97,2% и достигли 84 млрд евро.

    Отметим, что по итогам апреля текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 63,2% до 2,8 млрд евро, а российский экспорт в ЕС, напротив, увеличился на 78,1% до 20,3 млрд евро.

    По итогам 4 месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия занимает уже седьмое место. Теперь нашу страну опережают США, Великобритании, Китая, Швейцарии, Турция и Япония.

    В рейтинге экспортеров Россия по-прежнему находится на третьем месте после Китая и США.


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