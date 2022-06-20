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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2022
20.06.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2022

    • На 24 неделе выросли ставки практически на всех исследуемых трейдах. Снизились ставки из Китая на порты Южной Кореи.

    Ставки из Китая на порты Северной Европы на прошлой неделе остались без изменений, в то время как ставки на порты Средиземноморья выросли – на 0,8%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 1%, при этом ставки на порты восточного побережья сохранились на уровне 23 недели.

    Ставки из Китая на Персидский увеличились на прошлой неделе на 5,4%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1%.

    Ставки на Южную Америку продолжили рост – плюс 0,8% к уровню 23 недели.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли, но ненамного – на 0,1%. Заметно упали ставки из Китая на Южную Корею – их снижение составило 7,2%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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