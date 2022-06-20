Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2022

На 24 неделе выросли ставки практически на всех исследуемых трейдах. Снизились ставки из Китая на порты Южной Кореи.

Ставки из Китая на порты Северной Европы на прошлой неделе остались без изменений, в то время как ставки на порты Средиземноморья выросли – на 0,8%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 1%, при этом ставки на порты восточного побережья сохранились на уровне 23 недели.

Ставки из Китая на Персидский увеличились на прошлой неделе на 5,4%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1%.

Ставки на Южную Америку продолжили рост – плюс 0,8% к уровню 23 недели.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли, но ненамного – на 0,1%. Заметно упали ставки из Китая на Южную Корею – их снижение составило 7,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.