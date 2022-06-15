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Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2022
15.06.2022

Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2022

    • Контейнерооборот Шанхая по итогам 5 месяцев 2022 года составил 18,76 млн TEU. Это на 0,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Сингапур за отчетный период 2022 года обработал 15,24 млн TEU, что на 2,4% меньше показателя 5 месяцев 2021 года.

    В мае этого года Шанхай перевалил 3,4 млн TEU, на 10% больше, чем за предыдущий месяц, но на 10,3% меньше, чем в мае 2021 года.

    Через причалы Сингапура в мае 2022 года прошло 3,12 млн TEU (плюс 2,6% к уровню апреля 2022 и минус 3,1% к уровню мая 2021).


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