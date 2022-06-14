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Лидеры Финляндии, 5 месяцев 2022
14.06.2022

Лидеры Финляндии, 5 месяцев 2022

    • Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 5 месяцев 2022 года составил 534,3 TEU. Это на 5,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Все три порта снизили обработку контейнеров.

    ХаминаКотка по итогам 5 месяцев 2022 года обработала 255,1 тыс. TEU. По сравнению с 5 месяцами 2021 года контейнерооборот порта сократился на 5%.

    Через причалы порта Хельсинки за январь-май текущего года прошло 201,5 тыс. TEU – на 2,4% меньше, чем годом ранее. Раума перевалила 77,7 тыс. TEU, ее контейнерооборот снизился на 13,8%.

    В мае текущего года три порта в совокупности обработали 110,1 тыс. TEU, что на 10,8% меньше, чем в апреле этого года и на 1,5% ниже уровня мая прошлого года.

    Контейнерооборот ХаминаКотки за май достиг 47 тыс. TEU (минус 26,8% к уровню апреля 2022 и минус 5,3% к уровню мая 2021). Через причалы порта Хельсинки в мае прошло 45,2 тыс. TEU (плюс 2,6% к уровню апреля 2022 и плюс 6,7% к уровню мая 2021). Раума обработала 17,9 тыс. TEU (плюс 17,5% к уровню апреля 2022 и минус 9,3% к уровню мая 2021).


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