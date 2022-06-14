Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022

На прошлой неделе 2022 года выросли ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только на порты западного побережья США наблюдалось снижение ставок.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 23 неделе поднялись на 0,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,5%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,6%, ставки на порты восточного побережья на прошлой неделе остались без изменений.

Значительно выросли ставки из Китая на Персидский залив – плюс 10,4% к уровню 22 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 1,6%, ставки на Южную Америку – 5,2%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии увеличились на 0,2%. Заметный рост произошел на порты Южной Кореи – рост составил 7,9%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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