Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022
14.06.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022

    • На прошлой неделе 2022 года выросли ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только на порты западного побережья США наблюдалось снижение ставок.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 23 неделе поднялись на 0,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,5%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,6%, ставки на порты восточного побережья на прошлой неделе остались без изменений.

    Значительно выросли ставки из Китая на Персидский залив – плюс 10,4% к уровню 22 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 1,6%, ставки на Южную Америку – 5,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии увеличились на 0,2%. Заметный рост произошел на порты Южной Кореи – рост составил 7,9%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2022
    Экспорт и импорт зерновых, январь 2022: отгрузки из России сократились более чем наполовину
    В январе 2022 года Россия экспортировала более 1,4 млн тонн пшеницы и меслина. Это […]
    2022Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    06.04.2022
    Март стал обвальным месяцем для авторынка
    Продажи упали на 62,9%
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    24.03.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12, 2022
    На 12 неделе на фрахтовом рынке Азово-Черноморского региона продолжается повышение уровня ставок. Так, ставка […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    15.04.2022
    Грузооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в марте 2022 года снизился на 9% относительно аналогичного месяца 2021 года и составил 63,5 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.04.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    28.04.2022
    Top-25 контейнерных линий, итоги Q1 2022
    Первое место по состоянию на 1 апреля занимает MSC
    Только для подписчиков
    2022Top-25 линий
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.06.2022 Лидеры Финляндии, 5 месяцев 2022
    14.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022
    10.06.2022 Контейнерный экспорт в январе-апреле 2022
    09.06.2022 ТОП-5 контейнерных портов Ирана, итоги 5 месяцев 2022
    09.06.2022 LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя
    09.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    Госрегулирование Показать всё
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти