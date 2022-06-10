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Заполярный транспортный филиал «Норникеля» увеличивает грузооборот
10.06.2022

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» увеличивает грузооборот

    • Заполярный транспортный филиал «Норникеля» завершил зимнюю навигацию. С ноября 2021 года по конец мая 2022 года порт Дудинка обработал 81 судно и более 1 млн тонн грузов. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба «Норникеля». Рост объемов связан с реализацией «Норникелем» крупных проектов, которые требуют большого количества грузов.

    В период летней навигации порт планирует обработать более 2 млн тонн грузов. А годовой грузооборот по плану должен превысить 4 млн тонн против 3 млн тонн в прошлом году.

    Чтобы справиться с увеличением грузопотока, была закуплена дополнительная техника, подготовлены причалы и буферные площадки для промежуточного хранения грузов, поступающих для реализации инвестиционных программ «Норникеля».

    «В связи с ростом грузооборота мы стремимся ускорить и оптимизировать нашу работу. Мы провели профилактический ремонт причалов. На речные причалы вывезли второй мобильный кран. Первый перевели в прошлом году в тестовом режиме, и эксперимент оказался удачным. Это позволяет повысить производительность обработки речного флота на высокой воде сразу после паводка, когда другая техника еще не готова к работе», — рассказал директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков.

    Для более эффективной работы в филиале стартовала масштабная программа обновления оборудования. В планах за семь лет заменить 35 портальных кранов, из них 14 уже законтрактованы. Первые два крана поступят в Заполярный транспортный филиал «Норникеля» в ноябре этого года и январе 2023 года. Кроме того, закуплена и в ближайшее время поступит в порт новая техника. «Это бульдозеры, автогрейдеры, ковшовые погрузчики и автоподъемники. Подавляющее большинство техники отечественного производства и сборки», — прокомментировал А.Новаков.

    Фото: сайт «Норникеля»


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