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Судно-трубоукладчик «Castoro 10» в порту Филиос
08.06.2022

Судно-трубоукладчик «Castoro 10» в порту Филиос

    • В начале недели судно-трубоукладчик «Castoro 10» под флагом Багамских островов проследовало через Босфор в направлении Черного моря. 8 июня «Castoro 10» (длина судна 140 м и ширина 30 м), буксируемый 73-метровым судном «Maersk Tracker», прибыл в порт Филиос, сообщает агентство YeniSafak.

    «Castoro 10» приступит к подготовительным работам по укладке труб на мелководных участках в рамках разработки крупного газового месторождение на шельфе Черного моря, запасы которого составляют 540 млрд кубических метров. Месторождение Сакарья (Sakarya) расположено примерно в 150 км от турецкого побережья. В проекте задействованы 4,2 тыс. специалистов. В работах участвуют 16 судов, три из которых — буровые.

    В настоящее время продолжается бурение скважин на месторождении Sakarya в турецком секторе Черного моря, а на побережье ведется строительство терминала Filyos Natural Gas, пишет YeniSafak.

    Отмечается, что с другой стороны Черного моря в начале июля в глубоководной части будет прокладывать трубы еще одно судно.

     

    Фото: YeniSafak


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