Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Заказы MSC и Seaspan выручили
07.06.2022

Заказы MSC и Seaspan выручили

    • Южнокорейская судостроительная компания K Shipbuilding получила новую жизнь благодаря заказам MSC и Seaspan на контейнеровозы, сообщает Container News.

    Всего K Shipbuilding построит восемь контейнеровозов, работающих на СПГ, вместимостью по 8 тыс. TEU. Суммарно контракты с MSC и Seaspan, которые были пописаны на прошлой неделе, оцениваются в 1 млрд долларов. Сдача судов в эксплуатацию ожидается в 2024-2025 году. Как предполагает издание, контейнеровозы, заказанные Seaspan, будут переданы в долгосрочный фрахт MSC.

    Ранее называлась K Shipbuilding называлась STX Offshore & Shipbuilding. Верфь несколько лет находилась в стадии банкротства, пока летом 2021 года ее не приобрела контролируемая государством компания по управлению проблемными активами United Asset Management Company (UAMCO) и частный акционер KH Investment. Тогда же верфь  была переименована в K Shipbuilding.

    Воспользовавшись высоким спросом на рынке контейнерных перевозок, K Shipbuilding начала проектировать контейнеровозы вместимостью по 7-8 тыс. TEU. «Мы также получили заказы на танкеры-продуктовозы, работающие на СПГ, от компании Louis Dreyfus. Мы намерены проектировать «умные» суда и исследовать технологии беспилотного судоходства, поскольку это будущие тенденции. Развитие наших технологических ноу-хау поможет сократить разрыв с более крупными судостроителями», — цитирует издание представителя K Shipbuilding.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2022
    Половина мировых заказов в руках китайских судостроителей
    Китай вышел на первое место по годовому объему заказов по объемам тоннажа (CGT), обогнав […]
    2021ИтогиКитайКорея
    0
    03.03.2022
    Контейнеровозы в топе портфеля заказов
    VesselsValue проанализировал статистику по заказам новых грузовых судов в 2021 году. Как сообщили SeaNews […]
    2021VesselsValueновостроипортфель заказов
    0
    18.01.2022
    Поставки новых танкеров будут на рекордно низком уровне
    Поставки танкеров-новостроев в 2023 году будут находиться на самом низком уровне за последние 25 […]
    портфель заказовПрогнозСудостроениеТанкер
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    06.06.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан
    06.06.2022 PIL возобновляет заходы на Маврикий
    06.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти