Заказы MSC и Seaspan выручили

Южнокорейская судостроительная компания K Shipbuilding получила новую жизнь благодаря заказам MSC и Seaspan на контейнеровозы, сообщает Container News.

Всего K Shipbuilding построит восемь контейнеровозов, работающих на СПГ, вместимостью по 8 тыс. TEU. Суммарно контракты с MSC и Seaspan, которые были пописаны на прошлой неделе, оцениваются в 1 млрд долларов. Сдача судов в эксплуатацию ожидается в 2024-2025 году. Как предполагает издание, контейнеровозы, заказанные Seaspan, будут переданы в долгосрочный фрахт MSC.

Ранее называлась K Shipbuilding называлась STX Offshore & Shipbuilding. Верфь несколько лет находилась в стадии банкротства, пока летом 2021 года ее не приобрела контролируемая государством компания по управлению проблемными активами United Asset Management Company (UAMCO) и частный акционер KH Investment. Тогда же верфь была переименована в K Shipbuilding.

Воспользовавшись высоким спросом на рынке контейнерных перевозок, K Shipbuilding начала проектировать контейнеровозы вместимостью по 7-8 тыс. TEU. «Мы также получили заказы на танкеры-продуктовозы, работающие на СПГ, от компании Louis Dreyfus. Мы намерены проектировать «умные» суда и исследовать технологии беспилотного судоходства, поскольку это будущие тенденции. Развитие наших технологических ноу-хау поможет сократить разрыв с более крупными судостроителями», — цитирует издание представителя K Shipbuilding.