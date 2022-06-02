Терминалы Ленобласти могут передать часть своих территорий в управление Беларуси

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко допустил возможность передачи части портовых мощности региона в управление Беларуси. Об этом SeaNews сообщили в пресс-службе региональной администрации.

А.Дрозденко отметил, что стороны рассмотрели комбинированный вариант. «Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и, параллельно, использование существующих терминалов. Мы уже назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договоры, вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне. Очень важно быстро начать отгрузки — это стратегическое развитие и Белоруссии, и России», — сказал он, комментируя проект строительства портовых сооружения для Республики Беларусь.

Как отмечают в пресс-службе администрации Ленобласти, 2 июня в Минске проходит встреча А. Лукашенко и А.Дрозденко. Делегация Ленинградской области посещает Республику Беларусь с официальным визитом. На повестке дня вопросы интеграции, взаимовыгодной для обеих сторон.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти