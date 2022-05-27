В Петербурге открыли паромную переправу

С 27 мая в Петербурге на время капитального ремонта Биржевого моста открылась паромная переправа через Неву. Линию между причалами «Петропавловская крепость» на Мытнинской набережной и «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2 организовала группа компаний «Астра Марин».

По информации оператора, тримараны вместимостью 11 человек будут курсировать по Неве ежедневно каждые 10 минут с 10 до 20 часов. Каждое судно оборудовано откидным тентом на случай дождя. На борту теплоходов пассажиры смогут расположиться на мягких диванах.

Время в пути между причалами составляет 7 минут, билет стоит 100 рублей. Планируется, что переправа будет работать до конца сентября.