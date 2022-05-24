Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
24.05.2022

ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-апреле 2022 года


    • В январе-апреле 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 269,2 млн тонн. При этом 82,7 млн тонн или 30,7% из этого объема обработали пять терминалов.

    Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке).

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, лидером по перевалке в январе-апреле 2022 года является Новороссийский АО «КТК-Р». Терминал обработал 20,7 млн тонн, на 4,8% больше, чем годом ранее.

    ООО «Приморский торговый порт» находится на втором месте. За первые 4 месяца 2022 года его объемы выросли на 20,9% и составили 20,4 млн тонн.

    ПАО «НМТП» увеличил объемы перевалки на 13%. По итогам отчетного периода года через него прошло 19,8 млн тонн.

    На четвертой строчке рейтинга находится ООО «Транснефть – Порт Козьмино», переваливший за январь-апрель этого года 12,05 млн тонн (+10,3%).

    Замыкает пятерку лидеров ООО «Невская трубопроводная компания» в порту Усть-Луга с 9,7 млн тонн (+47,5%).

    Самую высокую динамику грузооборота в январе-апреле 2022 года показала ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» в порту Посьет, которая увеличила объем перевалки в 69,3 раза. В январе и марте 2021 года этот терминал перевалу грузов не осуществлял. Грузооборот ЗАО «Азовпродукт» вырос в 7,9 раза. Этот стивидор не обрабатывал грузы в феврале и апреле прошлого года. Объемы перевалки через СФ ООО «АВАЛ» в порту Севастополь увеличились в 5,8 раза.

    Наибольшее снижение перевалки было у ПАО «Преображенская база тралового флота» в порту Находка (-90,9%), ООО «Новэкс» в порту Кавказ (-89,6%) и ростовского ООО ПКФ «Братья» (-85,3%).

    Фото с сайта Транснефть — Порт Козьмино


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.02.2022
    Грузооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 9,4% относительно аналогичного месяца 2021 года и составил 69,4 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.03.2022
    Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    По итогам 2 месяцев 2022 года перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    14.02.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2022
    После длительных китайских новогодних каникул ставки из Китая на некоторых исследуемых трейдах выросли
    2022Фрахтовые ставки
    0
    04.03.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2022 года: выросла перевалка цветных металлов
    В январе 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 11,7% относительно показателя января 2021 года.
    2022Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    16.03.2022
    Грузооборот российских портов в феврале 2022 года: снизилась перевалка зерна
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 3,8% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.01.2022
    Гетеборг увеличил контейнерооборот на 7% в 2021
    Контейнерооборот через Гетеборг увеличился по итогам 2021 года на 7% и составил 828 тыс. […]
    2021ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.05.2022 Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    24.05.2022 Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    23.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
    20.05.2022 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2022
    20.05.2022 В Калининграде появился собственный транспортный оператор
    Госрегулирование Показать всё
    24.05.2022 Заседание комиссии Госсовета по транспорту
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти