ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-апреле 2022 года

В январе-апреле 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 269,2 млн тонн. При этом 82,7 млн тонн или 30,7% из этого объема обработали пять терминалов.

Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке). Демоверсия Подписаться

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, лидером по перевалке в январе-апреле 2022 года является Новороссийский АО «КТК-Р». Терминал обработал 20,7 млн тонн, на 4,8% больше, чем годом ранее.

ООО «Приморский торговый порт» находится на втором месте. За первые 4 месяца 2022 года его объемы выросли на 20,9% и составили 20,4 млн тонн.

ПАО «НМТП» увеличил объемы перевалки на 13%. По итогам отчетного периода года через него прошло 19,8 млн тонн.

На четвертой строчке рейтинга находится ООО «Транснефть – Порт Козьмино», переваливший за январь-апрель этого года 12,05 млн тонн (+10,3%).

Замыкает пятерку лидеров ООО «Невская трубопроводная компания» в порту Усть-Луга с 9,7 млн тонн (+47,5%).

Самую высокую динамику грузооборота в январе-апреле 2022 года показала ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» в порту Посьет, которая увеличила объем перевалки в 69,3 раза. В январе и марте 2021 года этот терминал перевалу грузов не осуществлял. Грузооборот ЗАО «Азовпродукт» вырос в 7,9 раза. Этот стивидор не обрабатывал грузы в феврале и апреле прошлого года. Объемы перевалки через СФ ООО «АВАЛ» в порту Севастополь увеличились в 5,8 раза.

Наибольшее снижение перевалки было у ПАО «Преображенская база тралового флота» в порту Находка (-90,9%), ООО «Новэкс» в порту Кавказ (-89,6%) и ростовского ООО ПКФ «Братья» (-85,3%).

Фото с сайта Транснефть — Порт Козьмино