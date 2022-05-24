Заседание комиссии Госсовета по транспорту

Помощник Президента, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин совместно с руководителем комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым провели заседание комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».

Как сообщает пресс-служба Кремля, в мероприятии приняли участие губернаторы Астраханской и Курской областей Игорь Бабушкин и Роман Старовойт, представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и их заместители, а также представители бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества.

Обсуждалась текущая ситуация по обеспечению логистических цепочек субъектов Федерации, по обеспечению товарами первой необходимости, а также планы по их выстраиванию на среднесрочную перспективу.

Во исполнение поручения Президента было принято решение о создании временной рабочей группы по подготовке заседания Президиума Государственного Совета по вопросу развития Волго-Каспийского макрорегиона как единого логистического и экономического пространства.

Состоялся обмен мнениями об имеющихся и прогнозируемых проблемах логистики потребительских товаров в субъектах Федерации с учётом региональной специфики, а также эффективности принимаемых мер по формированию межрегиональных и внутрирегиональных логистических цепочек.

И.Левитин отметил, что в настоящее время создан штаб под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова по транспортно-логистическим коридорам с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и бизнеса.

В ходе заседания комиссии представлены предложения, направленные на минимизацию экономических и логистических рисков для регионов, а также по обеспечению развития эффективных логистических цепочек, которые будут направлены в том числе и в данный штаб для рассмотрения.

Фото: Росавтодор