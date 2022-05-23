Zim увеличил чистую прибыль за первый квартал 2022 почти втрое

Объем перевозок Zim по итогам первого квартала 2022 года составил 859 тыс. TEU, на 5% больше по сравнению с показателем января-марта 2021 года. Средняя величина ставки составляла 3848 долларов за TEU, в два раза выше, чем годом ранее.

Как сообщили SeaNews в компании, суммарная выручка в первом квартале выросла в сравнении с аналогичным показателем прошлого года в 2,1 раза до 3,72 млрд долларов в основном благодаря повышению фрахтовых ставок, а также за счет увеличения объема перевозок

Скорректированный показатель EBITDA составил 2,53 млрд долларов, в 3,1 раза выше, чем в январе-марте 2021 года. Операционная прибыль выросла в 3,3 раза до 2,24 млрд долларов в результате более высоких доходов, которые компенсировали возросшие расходы, в первую очередь на бункеровку и фрахтование судов.

Чистая прибыль составила 1,71 млрд долларов против 590 млн долларов в первом квартале 2021 года (рост в 2,9 раза).

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за первый квартал 2022 года составила 68% и 60% соответственно против 47% и 39% за первый квартал 2021 года.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 1,66 млрд долларов против 777 млн долларов в первом квартале 2021 года (рост в 2,1 раза).

Свободный денежный поток увеличился в 2,3 раза до 1,48 млрд долларов года против 645 млн долларов годом ранее.

Фото: Zim