Китайские порты нарастят мощности по обработке рефконтейнеров

К 2023 году порты Китая дополнительно оборудуют 6 тыс. рефрозеток, сообщает The Loadstar со ссылкой на заявление министерства транспорта Китая.

«Китайские порты увеличат мощности по обработке рефконтейнеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на импорт охлажденной продукции. Кроме того, такое решение обусловлено сбоями в цепочках поставок в условиях карантинов и локдаунов в Китае и в ожидании того, что операторы добавят еще порядка 180 тыс. TEU провозных рефмощностей», — пишет издание.

Минтранс Китая также изучает возможности внедрения технологии блокчейн для повышения эффективности логистических цепочек. «Статистика мировых узловых портов показывает, что с помощью блокчейн среднее время обработки документов, касающихся рефконтейнеров, может быть сокращено с двух дней до четырех часов. Всем портам страны будет предложено подключиться к блокчейну для оцифровки и ускорения выпуска рефрижераторных грузов», — цитирует The Loadstar заявление министерства.

Отмечается также, что Минтранс Китая намерен способствовать внедрению «умных» рефконтейнеров, оборудованных системами автоматических сбора и передачи информации о состоянии груза и самого контейнера, а также температурных условиях внутри него.

Фото: FleetMon