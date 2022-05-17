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Роттердам готов дать Европе 4,6 млн тонн водорода
17.05.2022

Роттердам готов дать Европе 4,6 млн тонн водорода


    • Порт Роттердам и работающий в нем кластер компаний в сотрудничестве со странами-экспортерами готовы поставлять в Европу к 2030 году 4,6 мл тонн водорода ежегодно, сообщили SeaNdws в Администрации порта.

    Такое предложение Администрация порта сделала еврокомиссару Франсу Тиммермансу от имени порядка 70 компаний и стран-экспортеров. Водород, поставляемый через Роттердам, может быть использован в качестве топлива и для нужд транспорта и промышленности.

    Импортные поставки водорода через Роттердам могут осуществляться из Латинской Америки или Австралии, кроме того, ряд компаний работают над проектами по производству экологически чистого водорода в Северо-Западной Европе.

    4,6 млн тонн водорода – это минус 46 млн тонн выбросов углекислого газа, плюс это повышение энергетической независимости Европы, подчеркнули в порту.

    Фото: Администрация порта Роттердам

     


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