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Продукция «ЭФКО» поедет с электронными навигационными пломбами
17.05.2022

Продукция «ЭФКО» поедет с электронными навигационными пломбами


    • Российский производитель масложировой продукции «ЭФКО» и оператор пломбирования – компания «Центр развития цифровых платформ» заключили договор о сотрудничестве. «ЭФКО» будет применять электронные навигационные пломбы «ЦРЦП» для обеспечения сохранности и прослеживаемости перевозок масложировой продукции. Об этом SeaNews в ЦРЦП.

    Пломбы будут использоваться преимущественно на дальних маршрутах. Ежемесячно «ЭФКО» планирует пломбировать порядка 40 вагонов, в которых перевозит более 2,4 тыс. тонн своей продукции. Электронная навигационная пломба обеспечивает постоянный контроль за перевозкой и ограничивает несанкционированный доступ к грузу и возможность его выгрузки.

    Для мониторинга перемещения опломбированных вагонов будет применяться система отслеживания перевозок товаров – специализированный высокотехнологичный комплекс, который собирает, обрабатывает и отображает в режиме реального времени данные о каждой перевозке.

    «Электронная навигационная пломба регистрирует и передает в систему данные о событиях, которые с ней происходят, в том числе и нештатных, например: перерезание троса, разрушение корпуса или не выход на связь более заданного времени. Сотрудники «ЭФКО» смогут постоянно контролировать перевозку и реагировать на тревожные события, которые могут случиться в пути следования груза», – сказал коммерческий директор ООО «ЦРЦП» Максим Деменчук.

    Фото: сайт ЦРПЦ


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