Шанхай готовится к постепенному выходу из карантина

На этой неделе в Шанхае ослабят ограничительные меры против коронавируса и постепенно начнут открывать город, сообщает Splash со ссылкой на официальное заявление властей города. После шести недель карантина возобновят работу магазины, торговые центры, рынки и парикмахерские, но с ограничениями по пропускной способности.

«Что касается работы порта Шанхай, для возобновления его нормальной работы потребуется от 4 до 8 недель, — цитирует издание аналитика из Xeneta. – Эксперты не раз предупреждали портовые терминалы в США и Европе о том, что им необходимо готовиться к так называемому эффекту хлыста в связи с открытием Шанхая».

Однако многие международные производители, осуществляющие свою деятельность в Китае, не надеются на возобновление работы предприятий и не верят в него. Так, согласно результатам опроса Немецкой торговой палаты в Китае, большинство иностранных компаний не смогут возобновить производство в Китае из-за неопределенности, проблемами в логистике и нехватки персонала — почти треть иностранных сотрудников планируют уехать из страны из-за строгой политики китайских властей в отношении коронавируса. Кроме того, в некоторых районах Шанхая, в которых карантин будет продолжаться, компании могут возобновить свою деятельность только с ограничениями. Разрешение работать в таких районах имеет всего лишь пятая часть немецких компаний, осуществляющие свою деятельность в Шанхае.

«Немецким компаниям будет чрезвычайно сложно заменить своих сотрудников новыми, теми, которые могли бы приехать в Китай, с учетом ограничений въезда иностранцев в страну, — отмечают в Немецкой торговой палате в Китае. — Нынешние обстоятельства, в которых немецким компаниям приходится работать, могут быть лишь краткосрочными решениями в чрезвычайных ситуациях. Производство с замкнутым циклом неприемлемо в качестве долгосрочного решения для работы немецких компаний в Китае».

«По данным CNN, по меньшей мере 32 китайских города в настоящее время полностью или частично заблокированы, что затронуло до 220 млн человек. Власти страны на этой неделе фактически ввели запрет на международные поездки, запрещая гражданам выезжать за границу по несущественным причинам», — пишет Splash.