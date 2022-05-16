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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2022
16.05.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2022


    • На прошедшей неделе снижение ставок на европейском трейде сменилось ростом. То же самое произошло на американском и средиземноморском направлениях.

    Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,7%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 3,2%, на порты восточного побережья – на 6,1%.

    В то же время ставки из Китая на Персидский залив на 19 неделе года опустились на 1,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 0,9%.

    Ставки на Южную Америку сократились на 3,1% по сравнению с уровнем 18 недели.

    На внутриазиатском трейде отмечено увеличение ставок на порты Японии – на 2,2%. Ставки на Южную Корею на 19 неделе поднялись на 5%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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