Ро-ро терминал в Туапсе добавил направление

В Туапсинском морском торговом порту начались работы по отгрузке товаров на экспорт через ро-ро терминал, сообщили SeaNews в ТМТП. Первая тестовая партия объемом 60 тонн была загружена в порожние полуприцепы и размещена на борту судна типа ро-ро, которое 28 апреля вышло из порта Туапсе в направление турецкого порта Самсун. Следующий паром с экспортной продукцией был отгружен уже в начале мая.

По информации ТМТП, ро-ро терминал в Туапсинском морском порту был введен в эксплуатацию более 10 лет назад. Основное назначение терминала — перевалка импортных грузов, преимущественно плодоовощной продукции из Турции.

Однако с учетом изменяющейся логистики доставки экспортно-импортных товаров в настоящее время комплекс становится востребованным и для обратной загрузки судов экспортными товарами, отмечают в порту. Потенциальными грузами на экспорт могут быть пакетированная мука, бутилированное подсолнечное масло, а также любые прочие пищевые грузы на поддонах и в биг-бэгах.

Отметим, что основными грузами ТМТП являются нефтеналивные, уголь и черные металлы. По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам первого квартала 2022 года объем перевалки импортных грузов АО «Туапсинский МТП» составил 54,5 тыс. тонн – на 9,2% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

Фото: ТМТП