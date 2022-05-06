Новые маршруты «Оборонлогистики»

Сухогруз «Пижма», принадлежащий «Оборонлогистики» доставил из Новороссийска в египетский порт Александрия партию коммерческих грузов, предназначенных для строительства объектов атомной энергетики Арабской Республики Египет. Всего доставлено около 3 тысяч тонн генерального груза, включая металлоконструкции и арматуру, сообщается на сайте компании.

Универсальный сухогруз «Пижма» сертифицирован для перевозки грузов всех классов опасности. На судне имеется палуба для контейнеров, генеральных и проектных грузов и два трюма. При максимальной загрузке судно может доставить за один рейс свыше 4 тыс. тонн. Водоизмещение судна – 6,3 тыс. тонн, скорость – 15 узлов. Порт приписки – Новороссийск.

В «Оборонлогистике» отмечают, что в настоящее время компания нацелена на работу в направлении дружественных стран — Египта, Индии, Ирана, Сирии, Турции, с которыми Россия связана реализацией ряда совместных проектов в сфере энергетики и промышленного строительства. В планах компании открытие новых судоходных линий.