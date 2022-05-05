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XII ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика)
05.05.2022

XII ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика)


    • В Петербурге пройдет обсуждение новых реалий и будущего транспортно- логистической отрасли России

    trilogija 3 Новости, Мероприятия14 июня 2022 года в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума состоится XII ежегодная международная конференция

    «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика). Конференция «ТРИЛОГИЯ» является важнейшей дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития транспорта и логистики как основы международного сотрудничества на пространстве Большой Евразии.

    Интеграции России в мировое транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны отведена значительная роль в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. В частности, ставятся задачи развития технических и технологических параметров международных транспортных коридоров, обеспечивающих их конкурентоспособность на уровне мировых аналогов.

    Санкционная политика в отношении России и принятые ответные меры существенно меняют транспортно-логистическую карту на Евразийском континенте. Сейчас приходится существенно корректировать имеющиеся маршруты, цепочки поставок и искать новые возможности. Тенденции, наметившиеся еще несколько лет назад, отныне будут восприниматься в новом свете и с новыми перспективами.

    trilogija 2 Новости, МероприятияВ конце 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года. Это первый программный документ, определяющий развитие крупнейшей морской транспортной магистрали России. Перспективы развития СМП вызывают интерес у всех участников рынка грузоперевозок. Также разработан комплекс мер по развитию транзитного потенциала МТК «Север-Юг».

    В 2022 году, как и годом ранее, конференция «ТРИЛОГИЯ» пройдет на полях Петербургского международного экономического форума. С учетом многолетнего опыта работы конференции и ее сосредоточения на самых актуальных вопросах, с уверенностью можно утверждать, что мероприятие сможет стать эффективным инструментом для поиска решений в сложившихся политических и экономических условиях.

    Ознакомиться с более подробной информацией и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте конференции. Электронная регистрация открыта до 12 июня 2022 г.

    Руководитель проекта: Артемий Николаев, +7-(921)-340-02-52, nikolaev@img- vsb.com

    PR-менеджер: Анастасия Семешина, +7-(911)-250-14-89, pr@img-vsb.com


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