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Новая технология на ТЛЦ «Белый Раст»
05.05.2022

Новая технология на ТЛЦ «Белый Раст»


    • «РЖД Бизнес Актив» предложил новую технологию работы контейнерных операторов на ТЛЦ «Белый Раст», сообщает в своем Телеграм-канале РЖД.

    Новая технология включает в процесс планирования всех участников: операторов контейнерных поездов, сам терминал, железнодорожную станцию и диспетчерский центр.

    Фиксируется плановое время приёма, подачи/уборки и отправления поездов, количество вагонов в составе и множество других составляющих.

    Максимально учитываются возможности проведения сдвоенных операций (погрузка вагона сразу после выгрузки).

    По оценкам железной дороги, в результате применения новой технологии работы терминалов каждый из участников имеет чёткие временные параметры выполнения своих технологических процессов.

    При необходимости графики уточняются в режиме ежедневного планирования. 

    Новая технология запущена в апреле 2022 года и доступна для всех контейнерных операторов, которые работают на терминале. Они смогут учитывать её при распределении подвижного состава, а терминал получает прозрачную прогнозную модель работы, отмечают в РЖД.

    Фото: РЖД


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