Новая технология на ТЛЦ «Белый Раст»

«РЖД Бизнес Актив» предложил новую технологию работы контейнерных операторов на ТЛЦ «Белый Раст», сообщает в своем Телеграм-канале РЖД.
Новая технология включает в процесс планирования всех участников: операторов контейнерных поездов, сам терминал, железнодорожную станцию и диспетчерский центр.
Фиксируется плановое время приёма, подачи/уборки и отправления поездов, количество вагонов в составе и множество других составляющих.
Максимально учитываются возможности проведения сдвоенных операций (погрузка вагона сразу после выгрузки).
По оценкам железной дороги, в результате применения новой технологии работы терминалов каждый из участников имеет чёткие временные параметры выполнения своих технологических процессов.
При необходимости графики уточняются в режиме ежедневного планирования.
Новая технология запущена в апреле 2022 года и доступна для всех контейнерных операторов, которые работают на терминале. Они смогут учитывать её при распределении подвижного состава, а терминал получает прозрачную прогнозную модель работы, отмечают в РЖД.
Фото: РЖД