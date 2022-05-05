Новая технология на ТЛЦ «Белый Раст»

«РЖД Бизнес Актив» предложил новую технологию работы контейнерных операторов на ТЛЦ «Белый Раст», сообщает в своем Телеграм-канале РЖД.

Новая технология включает в процесс планирования всех участников: операторов контейнерных поездов, сам терминал, железнодорожную станцию и диспетчерский центр.

Фиксируется плановое время приёма, подачи/уборки и отправления поездов, количество вагонов в составе и множество других составляющих.

Максимально учитываются возможности проведения сдвоенных операций (погрузка вагона сразу после выгрузки).

По оценкам железной дороги, в результате применения новой технологии работы терминалов каждый из участников имеет чёткие временные параметры выполнения своих технологических процессов.

При необходимости графики уточняются в режиме ежедневного планирования.

Новая технология запущена в апреле 2022 года и доступна для всех контейнерных операторов, которые работают на терминале. Они смогут учитывать её при распределении подвижного состава, а терминал получает прозрачную прогнозную модель работы, отмечают в РЖД.

Фото: РЖД