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Гетеборг растет несмотря на ковид и геополитику
05.05.2022

Гетеборг растет несмотря на ковид и геополитику


    • Гетеборг опубликовал операционные показатели за первый квартал 2022 года. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, грузооборот вырос несмотря на негативное влияние на мировую торговлю локдаунов из-за вспышки ковида в Азии и ситуации на Украине.

    Доля российских грузов, отмечают в порту, исторически очень невелика – в 2021 году на российский грузопоток приходилось всего 0,5% грузооборота через Гетеборг. Поэтому отсутствие российских судов не сказалось на показателях порта за первый квартал.

    Контейнерооборот через Гетеборг увеличился на 4% до 212 тыс. TEU. Это самый высокий показатель за первый квартал с 2014 года. Из всего этого объема 126 тыс. TEU пришло/ушло из порта по железной дороге. Железная дорога обеспечивает доставку и вывоз порядка 60% проходящих через Гетеборг контейнеров.

    Оборот ро-ро грузов на внутриевропейских маршрутах на/из Великобритании, Дании, Германии и через Гент и Зебрюгге вырос на 5% до 147 тыс. ед.

    Перевалка легковых автомобилей составила 67 тыс. ед., снижение на 7% на фоне высокой базы первого квартала прошлого года.

    Перевалка энергоносителей увеличилась на 5% до 5,3 млн тонн.

    Пассажиропоток через Гетеборг вырос на 177% до 185 тыс. человек, однако, как отмечают в порту, до нормальных допандемийных показателей еще далеко.

    Круизный сезон в этом году начался в Гетеборге раньше, чем в прошлом году, пока что было два судозахода круизных судов.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


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