Порты Антверпен и Зебрюгге объединились

Власти бельгийских городов Антверпен и Зебрюгге подписали соглашение акционеров объединенной портовой компании о слиянии портов. В дальнейшем предприятие будет работать под названием порт Антверпен-Брюгге. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Объединенный порт создаст порядка 74 тыс. прямых и 90 тыс. связанных с ним рабочих мест. Совокупная добавленная стоимость составит 21 млрд евро, это 4,5% ВВП Бельгии.

«Порт Антверпен-Брюгге сфокусирует свою стратегию на перевалке контейнерных, навалочных, химических и ro-ro грузах и сможет обрабатывать 147 млн тонн экспортных грузов в год», — говорится в заявлении объединенного порта.

Порт определил три стратегических приоритета дальнейшего развития — устойчивый рост, лидерство в области энергетики и переход к цифровым технологиям. Стратегические инвестиции будут направлены на дополнительные контейнерные мощности в порту Антверпен, а также новые шлюзы в порту Зебрюгге.