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Ростовский порт обработал рекордный объем химического груза
25.04.2022

Ростовский порт обработал рекордный объем химического груза


    • АО «Ростовский порт» в марте этого года принял теплоход «Николай Леонов», груженый рекордными 6256 тоннами. Как сообщает пресс-служба порта, на борту — бура и борная кислота из Турции, 4 тыс. тонн навалом и порядка 2,3 тыс. тонн в биг-бэгах.

    «Это событие имеет для нас колоссальное значение, – поделился генеральный директор АО «Ростовский порт» Александр Бесхлебнов. – Мы сверялись с собственной статистикой: за последние годы это самый крупный груз, который мы приняли. Но при этом надеемся, что это не предел».

    Генеральный директор экспедиторской компании «Крамбол Плюс» Игорь Забуруннов отметил, что этот груз и раньше возили в Ростов-на-Дону, но меньшими партиями.

    Производитель и грузовладелец намерены увеличить объемы, поставляемые в Россию.

    «Бура и борная кислота используются в промышленности. Например, для изготовления стёкол и эмалей, – рассказал И.Забуруннов. – Планируемый ежегодный объем — 60-70 тысяч тонн. При этом мы очень давно и плотно работаем с «Ростовским портом». Арендуем здесь склады для хранения груза. Кроме того, сейчас совместно с портом строится еще один склад под наши нужды».

    На разгрузку «Николая Леонова» в «Ростовском порту» ушло несколько дней. «Если говорить о биг-бэгах, то в среднем в сутки удается выгрузить 1050-1100 тонн при хорошей погоде. С навалом чуть сложнее и медленнее: данный химический груз имеет определённые ограничения по погоде, например, его нельзя выгружать в дождь или снег, – пояснил И.Забуруннов. – Со складов порта груз на автомобилях отправится по всей России».nikolaj leonov rostovskij port1 Новости, Разное

    По словам капитана судна «Николай Леонов» Юрия Решетникова, переход из порта Бандырма (Турция) в Ростов-на-Дону занял три с половиной дня. Работают на «Николае Леонове» 12 человек, бОльшая часть команды — ростовчане.

    По данным порта, в прошлом году «Ростовский порт» принял 122 судна под флагом России и 108 — под иностранными флагами.

     

    Фото: «Ростовский порт»


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