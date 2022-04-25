«Модуль» открывает второй СВХ

В конце апреля начинает функционировать СВХ компании «Модуль» на территории терминально-логистического комплекса «Модуль Южный» в Шушарах под Петербургом. Как сообщили SeaNews в компании, площадь открытого склада составляет 3 177 кв. м., емкость единовременного хранения – 300 TEU.

СВХ расположен в зоне деятельности Южного таможенного поста Северо-Западного таможенного управления. К СВХ прилегает ПЗТК для проведения фактического контроля товаров Таможенного союза при помещении под процедуру экспорта, есть подъездные железнодорожные пути и подъездные пути для транспортных средств различных габаритов. СВХ оснащен необходимой погрузо-разгрузочной техникой и весовым оборудованием в диапазоне от 15 до 60 000 кг.

СВХ на ТЛК «Модуль Южный» – второй склад временного хранения компании в Санкт-Петербурге. Первый, площадью 1 597 кв. м и емкостью единовременного хранения 140 TEU расположен на территории ТЛК «Модуль Пулковский».

Фото: «Модуль»