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«Модуль» открывает второй СВХ
25.04.2022

«Модуль» открывает второй СВХ


    • modul shushary 3 Новости, Контейнерные перевозкиВ конце апреля начинает функционировать СВХ компании «Модуль» на территории терминально-логистического комплекса «Модуль Южный» в Шушарах под Петербургом. Как сообщили SeaNews в компании, площадь открытого склада составляет 3 177 кв. м., емкость единовременного хранения – 300 TEU.

    СВХ расположен в зоне деятельности Южного таможенного поста Северо-Западного таможенного управления. К СВХ прилегает ПЗТК для проведения фактического контроля товаров Таможенного союза при помещении под процедуру экспорта, есть подъездные железнодорожные пути и подъездные пути для транспортных средств различных габаритов. СВХ оснащен необходимой погрузо-разгрузочной техникой и весовым оборудованием в диапазоне от 15 до 60 000 кг.

    СВХ на ТЛК «Модуль Южный» – второй склад временного хранения компании в Санкт-Петербурге. Первый, площадью 1 597 кв. м и емкостью единовременного хранения 140 TEU расположен на территории ТЛК «Модуль Пулковский».

    Фото: «Модуль»

     


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