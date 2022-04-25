Льготные тарифы на жд перевозку зерна

В текущем году компании и агропроизводители могут воспользоваться субсидией на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, в том числе зерновых культур. Согласно постановлению правительства от 6 апреля 2019 года №406 государство компенсирует перевозчику потери в доходах, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, сообщает Минтранс России.

Отмечается, что данная мера направлена в том числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах.

Субсидия предоставляется ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП «Крымская железная дорога». Компаниям компенсируются недополученные доходы от перевозки зерновых культур, кроме этого, по информации Минтранса, субсидируются перевозки продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, сои, рыбы и рыбной продукции.

«В 2022 году на субсидирование перевозок указанных видов продукции предусмотрено свыше 4,3 млрд рублей. Пик спроса на субсидии на перевозку зерновой продукции ожидается после завершения сбора урожая – в августе-октябре текущего года», – говорится в сообщении.

В период с 2019 по 2021 годы общий фактический объем выделенных субсидий составил около 4,5 млрд рублей, напомнило ведомство.