Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года: выросла перевалка зерна

В марте 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 7,8% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт сократился на 7,3%, транзит – на 11,4%. В импорте было перевалено на 30,8% меньше, чем годом ранее. Каботаж, напротив, увеличился в 2,4 раза.

В марте 2022 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,3%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 31,9%, нефтепродуктов – 30% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в марте 2022 года приходилось 12,6%.

При этом самая высокая динамика была в перевалке зерна, оборот которого вырос в 11,2 раза. Грузов на паромах было обработано в 3 раза больше, чем в марте 2021 года, пищевого налива – в 2,4 раза.

Наибольшее снижение объемов произошло в сегменте накатных грузов (ро-ро)(-87,6%), а также металлолома (-78,4%) и грузов в контейнерах (-50,2%).

В марте 2022 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 44,6%, Приморск обработал 26,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 16,6%.

Более подробная статистика грузооборота портов Балтийского и других бассейнов доступна по подписке.