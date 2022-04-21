Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2 месяца 2022 года составил 54,6 млрд евро. Это на 69,6% больше показателя января-февраля 2021 года.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 19,5% и составили 14,7 млрд евро.

Российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем января-февраля 2021 года существенно увеличился – в 2 раза и достиг 39,9 млрд евро.

По итогам 2 месяцев 2022 года Россия в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС находится на пятой строчке после США, Великобритании, Китая и Швейцарии. В рейтинге экспортеров Россия занимает третье место. Нашу страну опережает Китай и США.