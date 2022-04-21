Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022
21.04.2022

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022


    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2 месяца 2022 года составил 54,6 млрд евро. Это на 69,6% больше показателя января-февраля 2021 года.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 19,5% и составили 14,7 млрд евро.

    Российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем января-февраля 2021 года существенно увеличился – в 2 раза и достиг 39,9 млрд евро.

    По итогам 2 месяцев 2022 года Россия в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС находится на пятой строчке после США, Великобритании, Китая и Швейцарии. В рейтинге экспортеров Россия занимает третье место. Нашу страну опережает Китай и США.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 10,4% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 19,8 млн тонн.
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.04.2022
    Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    Global Ports опубликовал основные операционные показатели по итогам первого квартала 2022 года.
    2022Global PortsКонтейнерооборот
    0
    28.03.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая в январе-феврале 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-феврале 2022 года грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 2,4 млрд тонн (+2,7% к показателю 2020).
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    17.01.2022
    Товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году
    В 2021 году объем торговли между Китаем и Россией вырос на 35,8% по сравнению […]
    2021КитайРоссияТоварооборот
    0
    10.03.2022
    Импорт и экспорт Китая, 2 месяца 2022
    По предварительным данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2 месяцев […]
    2022Внешняя торговляКитай
    0
    22.03.2022
    Экспорт цветных металлов, январь 2022: отгрузки меди существенно выросли
    Российский экспорт необработанного алюминия за январь 2022 года составил 173,3 тыс. тонн – на […]
    2022Цветные металлыЭкспорт
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.04.2022 Регулярный жд сервис из Петербурга в Европу
    20.04.2022 OOCL показал рекордную выручку в первом квартале 2022
    20.04.2022 Контейнерооборот Гонконга,3 месяца 2022
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%
    19.04.2022 Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти