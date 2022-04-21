В Архангельской области наращивают компетенции в судоремонте

Количество коммерческих судов, портом приписки которых стал Архангельск, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Только в 2021 году Архангельской области дополнительно «прописалось» 39 судов, в том числе ледового класса, сообщает пресс-служба регионального правительства заявление губернатора Александра Цыбульского в ходе делового форума «Порты Арктики».

По словам А.Цыбульского, в настоящее время только компаниям Архангельской области принадлежат около 300 судов, 60 из которых работают круглогодично. Сопоставимый объем флота у компаний Мурманской области. Кроме того, на зимний отстой в Архангельске остаются суда и из других регионов. Весь этот флот нуждается в качественном и своевременном ремонте.

«Должен сказать, что до последнего времени больше половины судов отечественного арктического флота ремонтировались на зарубежных верфях. Времена изменились. И сейчас для нас самое время наращивать компетенции в этой сфере, обеспечивая тем самым гарантии безопасного судоходства в арктических широтах – с точки зрения технической исправности судов», – сказал губернатор.

Он отметил, что на сегодняшний день в Архангельской области сформирован производственный судоремонтный комплекс, представленный заводом «Красная Кузница» (это филиал северодвинского Центра судоремонта «Звездочка»), базой технического обслуживания флота акционерного общества «Архангельский траловый флот», группой компаний «Оптимист», Архангельской ремонтно-эксплуатационной базой флота. Эти и другие предприятия оказывают комплексный ремонт морских, речных, промысловых судов, а также ледокольного и научного флота. Кроме того, предприятия Архангельской области имеют возможность изготавливать комплектующие для судового оборудования, поставка которых сегодня ограничена.

«С учетом прогнозируемого роста количества судозаходов в морской порт Архангельск и отсутствия возможности обслуживания судов за пределами России нам необходимо создавать дополнительные доковые и стапельные места, развивать производственные мощности по судоремонту, готовить квалифицированные кадры для отрасли», – отметил глава региона, сообщив, что в правительстве Архангельской области создана правительственная рабочая группа для решения вопросов повышения конкурентоспособности судоремонтных предприятий. В нее вошли представители предприятий судоремонта, подрядчики, поставщики, судоходные компании.

Фото: пресс-служба правительства Архангельской области