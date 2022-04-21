Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Архангельской области наращивают компетенции в судоремонте
21.04.2022

В Архангельской области наращивают компетенции в судоремонте


    • Количество коммерческих судов, портом приписки которых стал Архангельск, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Только в 2021 году Архангельской области дополнительно «прописалось» 39 судов, в том числе ледового класса, сообщает пресс-служба регионального правительства заявление губернатора Александра Цыбульского в ходе делового форума «Порты Арктики».

    По словам А.Цыбульского, в настоящее время только компаниям Архангельской области принадлежат около 300 судов, 60 из которых работают круглогодично. Сопоставимый объем флота у компаний Мурманской области. Кроме того, на зимний отстой в Архангельске остаются суда и из других регионов. Весь этот флот нуждается в качественном и своевременном ремонте.

    «Должен сказать, что до последнего времени больше половины судов отечественного арктического флота ремонтировались на зарубежных верфях. Времена изменились. И сейчас для нас самое время наращивать компетенции в этой сфере, обеспечивая тем самым гарантии безопасного судоходства в арктических широтах – с точки зрения технической исправности судов», – сказал губернатор.

    Он отметил, что на сегодняшний день в Архангельской области сформирован производственный судоремонтный комплекс, представленный заводом «Красная Кузница» (это филиал северодвинского Центра судоремонта «Звездочка»), базой технического обслуживания флота акционерного общества «Архангельский траловый флот», группой компаний «Оптимист», Архангельской ремонтно-эксплуатационной базой флота. Эти и другие предприятия оказывают комплексный ремонт морских, речных, промысловых судов, а также ледокольного и научного флота. Кроме того, предприятия Архангельской области имеют возможность изготавливать комплектующие для судового оборудования, поставка которых сегодня ограничена.

    «С учетом прогнозируемого роста количества судозаходов в морской порт Архангельск и отсутствия возможности обслуживания судов за пределами России нам необходимо создавать дополнительные доковые и стапельные места, развивать производственные мощности по судоремонту, готовить квалифицированные кадры для отрасли», – отметил глава региона, сообщив, что в правительстве Архангельской области создана правительственная рабочая группа для решения вопросов повышения конкурентоспособности судоремонтных предприятий. В нее вошли представители предприятий судоремонта, подрядчики, поставщики, судоходные компании.

    Фото: пресс-служба правительства Архангельской области


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2022
    В Архангельской области построят морской порт
    Для освоения месторождения Павловское
    АрхангельскМесторождениеморской порт
    0
    24.02.2022
    «Вавчуга» и «Варандей» мелей не боялись
    Необходимость в универсальном транспортном судне, которое бы могло доставлять разноплановые грузы в малонаселенные точки […]
    АрхангельскИсторияСеверуниверсальное судно
    0
    07.04.2022
    Мурманские судоремонтные верфи получат финансовую помощь на обновление инфраструктуры
    Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели рабочую встречу в Москве.
    МурманскСудоремонтфинансовая помощь
    0
    16.02.2022
    Два новых логистических комплекса появится в Норильске и Архангельске
    Компания ООО «Транзит Карго» планирует с 2024 года стать оператором современных складских комплексов в […]
    АрктикаАрхангельскЛогистический центрНорильск
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.04.2022 Регулярный жд сервис из Петербурга в Европу
    20.04.2022 OOCL показал рекордную выручку в первом квартале 2022
    20.04.2022 Контейнерооборот Гонконга,3 месяца 2022
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%
    19.04.2022 Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти