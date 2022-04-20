Регулярный жд сервис из Петербурга в Европу

ПАО «ТрансКонтейнер» запустило новый регулярный сервис из Санкт-Петербурга в Германию и Нидерланды через пограничный переход Брест-Малашевиче между Белоруссией и Польшей.

Как сообщили SeaNews в компании, сервис ориентирован на перевозку экспортных грузов (каучука, фанеры и других) и позволит расширить спектр предлагаемых логистических решений в условиях ограничений отправок через порт Санкт-Петербург.

Первый поезд отправился 18 апреля с терминала «Логистика-Терминал» на станции Шушары. Состав с 50 контейнерами проследует до погранперехода Брест-Малашевиче, где контейнеры будут перегружены на вагоны европейской колеи и отправятся в пункты назначения в Гамбурге, Дуйсбурге и Роттердаме.

В рамках перевозки «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование и организовывает железнодорожную перевозку по территории России. Обеспечением транспортировки по европейской части маршрута занимается дочерняя компания «ТрансКонтейнера» – TransContainer Europe.

«Запуск нового сервиса позволит диверсифицировать варианты доставки грузов наших клиентов в Европу», – отметил директор «ТрансКонтейнера» по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарёв. По его словам, планируется, что отправки в рамках сервиса будут осуществляться на еженедельной основе

Второй поезд отправится со станции Шушары 20 апреля. В перспективе «ТрансКонтейнер» готов расширить количество направлений в рамках нового сервиса и будет принимать к перевозке контейнеры клиентов вне зависимости от их принадлежности.