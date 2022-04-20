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20.04.2022

Регулярный жд сервис из Петербурга в Европу


    • ПАО «ТрансКонтейнер» запустило новый регулярный сервис из Санкт-Петербурга в Германию и Нидерланды через пограничный переход Брест-Малашевиче между Белоруссией и Польшей.

    Как сообщили SeaNews в компании, сервис ориентирован на перевозку экспортных грузов (каучука, фанеры и других) и позволит расширить спектр предлагаемых логистических решений в условиях ограничений отправок через порт Санкт-Петербург.

    Первый поезд отправился 18 апреля с терминала «Логистика-Терминал» на станции Шушары. Состав с 50 контейнерами проследует до погранперехода Брест-Малашевиче, где контейнеры будут перегружены на вагоны европейской колеи и отправятся в пункты назначения в Гамбурге, Дуйсбурге и Роттердаме.

    В рамках перевозки «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование и организовывает железнодорожную перевозку по территории России. Обеспечением транспортировки по европейской части маршрута занимается дочерняя компания «ТрансКонтейнера» – TransContainer Europe.

    «Запуск нового сервиса позволит диверсифицировать варианты доставки грузов наших клиентов в Европу», – отметил директор «ТрансКонтейнера» по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарёв. По его словам, планируется, что отправки в рамках сервиса будут осуществляться на еженедельной основе

    Второй поезд отправится со станции Шушары 20 апреля. В перспективе «ТрансКонтейнер» готов расширить количество направлений в рамках нового сервиса и будет принимать к перевозке контейнеры клиентов вне зависимости от их принадлежности.


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