ТрансРоссия 2022 – заметки с выставки

На прошлой неделе в Москве прошла традиционная международная транспортно-логистическая выставка TransRussia 2022. В этом году бросалось в глаза большое количество посетителей, активно общавшихся и между собой, и с коллегами на стендах. Участники обсуждали ситуацию на рынке, живо интересовались новыми сервисами, маршрутами и логистическими решениями, сверяли часы и совместными усилиями пытались просчитать, как будут развиваться события и как и куда двигать бизнес в изменившихся условиях.

Самые большие стенды на выставке были у ГК «Дело» и Группы FESCO (ну, то есть, с рулеткой мы не меряли, но на общем фоне они явно выделялись и размером, и антуражем). Как всегда, креативный и просто красивый стенд был у «Модуля».

Привычных больших павильонов «наших западных партнеров» по понятным причинам не наблюдалось. Китайских компаний, также по понятным, хотя и другим, причинам, было мало – но они были. Приехали казахские и монгольские операторы. Большой интерес у посетителей вызвали стенды Ирана и Азербайджана – очевидное подтверждение, что рынок смотрит на транскаспийские маршруты и коридор «Север — Юг».

Обратило на себя внимание расширенное участие российских региональных компаний, таких как QUBE, Tetratrans, VL Logistics. Появились и новые имена, до этого на мероприятиях подобного масштаба не засвеченные. Немалые площади занимали производители портового оборудования и перегрузочной техники, а также разработчики IT-решений для логистического комплекса.

Кстати, IT-тематика была включена и в деловую программу – в рамках ТрансРоссии прошла дискуссия «Что ждет рынок IT в транспортной отрасли в 2022 г.?», но об этом мы расскажем отдельно. А пока публикуем фотоотчет с выставки.

Фото: Елена Шелеметьева, SeaNews