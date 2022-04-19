Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%

В марте 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 44,3%.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 40,7%, транзит – на 41,5%, импорт – на 48,6%. В каботаже было перевалено 618 TEU. Как пояснили SeaNews в компании-поставщике данных, это были перемещения контейнеров внутри Большого порта Санкт-Петербург.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2022 года составляла 31,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 50,7% меньше, чем в марте 2021 года. Из общего объема груженых 21,8% приходилось на рефконтейнеры, 78,2% – на сухие. 58,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 37,5% – в экспорте, 3,7% – в транзите, 0,5% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 5,6%.

В марте 2022 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 81,7%, Калининград обработал 17,8%, на долю Усть-Луги приходилось 0,5%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов Балтийского и других бассейнов доступна по подписке.