Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%
19.04.2022

Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%


    • В марте 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 44,3%.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    reklama kontejnery2 Контейнерные перевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Подписаться

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 40,7%, транзит – на 41,5%, импорт – на 48,6%. В каботаже было перевалено 618 TEU. Как пояснили SeaNews в компании-поставщике данных, это были перемещения контейнеров внутри Большого порта Санкт-Петербург.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2022 года составляла 31,8%.

    Груженых контейнеров было обработано на 50,7% меньше, чем в марте 2021 года. Из общего объема груженых 21,8% приходилось на рефконтейнеры, 78,2% – на сухие. 58,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 37,5% – в экспорте, 3,7% – в транзите, 0,5% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 5,6%.

    В марте 2022 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 81,7%, Калининград обработал 17,8%, на долю Усть-Луги приходилось 0,5%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Балтийского и других бассейнов доступна по подписке.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая в январе-феврале 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-феврале 2022 года грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 2,4 млрд тонн (+2,7% к показателю 2020).
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    05.04.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года: снизалась перевалка угля и кокса
    В феврале 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 7,1% относительно показателя февраля 2021 года.
    2022Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    07.04.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2022
    Азово-Черноморский фрахтовый рынок стремительно растет
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    24.01.2022
    Скопление грузовых составов на порты в Приморском крае
    Снижение выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года осложнило […]
    ВладивостокДальневосточная железная дорогаПортыПриморский край
    0
    14.01.2022
    Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в 2021 году снизился
    Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в 2021 году составил 24,4 млн тонн угля. Как рассказали SeaNews […]
    2021ГрузооборотРостерминалуголь
    0
    18.04.2022
    ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-марте 2022 года
    Контейнерооборот всех морских портов России за первый квартал 2022 года составил 1,4 млн TEU. 55,6% из этого объема, или 758,4 тыс. TEU обработали пять терминалов.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.04.2022 Регулярный жд сервис из Петербурга в Европу
    20.04.2022 OOCL показал рекордную выручку в первом квартале 2022
    20.04.2022 Контейнерооборот Гонконга,3 месяца 2022
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%
    19.04.2022 Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти