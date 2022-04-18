Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои порты

Как сообщает Морская администрация Болгарии, с 00.00 часов 16 апреля 2022 года доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, сменивших российский флаг после 24 февраля 2022 года. Запрет вводится на основании ст. 3 п. 1 и 2 Регламента (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 года.

Также Румыния с 00.00 часов 17 апреля 2022 ввела запрет на заход в свои порты любых судов под флагом России. Исключение сделано для судов, которые нуждаются в помощи или ищут убежища. Ограничения не распространяются на суда, перевозящие на территорию ЕС газ, нефть, нефтепродукты титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, неподсанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива, сообщают местные СМИ в своих Телеграм-каналах.

Фото: PortFocus