Новый дизайн FLNG

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) и JGC Corporation разработали новую концепцию корпуса плавучей установки по добыче, сжижению и хранению природного газа (FLNG) вместимостью 187,5 тыс. куб. м. Как сообщили SeaNews в “K” Line, дизайн получил одобрение в принципе от классификационного общества American Bureau of Shipping (ABS).

Особенностью проекта является то, что в конструкции используются грузовые танки (Moss type) с СПГ-танкеров предыдущего поколения.

Такая установка может быть задействована на шельфовых месторождениях, особенно небольших и средних, для разработки которых строить береговые СПГ-заводы нецелесообразно. Таких месторождений с небольшими и средними объемами запасов в мире достаточно много, отмечают в “K” Line, и в настоящее время реализуется целый ряд проектов с использованием плавучих установок, преимущественно в Азии и Африке.

Предложенная концепция FLNG позволяет сократить затраты на строительство, поскольку используются уже готовые СПГ-танки, а также расходы на прокладку подводных трубопроводов. Когда же месторождение будет выработано, установку можно перевести на другое.

Фото: “K” Line