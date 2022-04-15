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Новый дизайн FLNG
15.04.2022

Новый дизайн FLNG


    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) и JGC Corporation разработали новую концепцию корпуса плавучей установки по добыче, сжижению и хранению природного газа (FLNG) вместимостью 187,5 тыс. куб. м. Как сообщили SeaNews в “K” Line, дизайн получил одобрение в принципе от классификационного общества American Bureau of Shipping (ABS).

    Особенностью проекта является то, что в конструкции используются грузовые танки (Moss type) с СПГ-танкеров предыдущего поколения.

    Такая установка может быть задействована на шельфовых месторождениях, особенно небольших и средних, для разработки которых строить береговые СПГ-заводы нецелесообразно. Таких месторождений с небольшими и средними объемами запасов в мире достаточно много, отмечают в “K” Line, и в настоящее время реализуется целый ряд проектов с использованием плавучих установок, преимущественно в Азии и Африке.

    Предложенная концепция FLNG позволяет сократить затраты на строительство, поскольку используются уже готовые СПГ-танки, а также расходы на прокладку подводных трубопроводов. Когда же месторождение будет выработано, установку можно перевести на другое.

    Фото: “K” Line

     


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