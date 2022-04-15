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О трендах контейнерного рынка Северо-Запада
15.04.2022

И. Пухов назначен коммерческим директором «Управляющей компании Глобал Портс»


    • На должность коммерческого директора ООО «Управляющая компания Глобал Портс» назначен Игорь Пухов. Об этом SeaNews сообщили в Global Ports Investments PLC. На посту коммерческого директора И. Пухов сменит Брайана Битша, который покинул компанию по личным обстоятельствам.

    И. Пухов имеет более чем двадцатилетний опыт работы в стивидорном бизнесе и международной контейнерной логистике. С августа 2021 года И. Пухов возглавлял департамент логистики и железнодорожных сервисов Группы. С 2012 по 2021 годы занимал должность коммерческого директора ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». До этого И.Пухов работал на различных позициях в коммерческом блоке в российских и международных компаниях, в том числе в P&O Nedlloyd, Maersk Line и Damco.

    И. Пухов окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова в Санкт-Петербурге.

    Фото: TransCont


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