Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в марте 2022 года: снизилась перевалка химических и минеральных удобрений
15.04.2022

Грузооборот российских портов в марте 2022 года: снизилась перевалка химических и минеральных удобрений

    • Грузооборот всех морских портов России в марте 2022 года сократился на 9% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    reklama kontejnery2 Грузоперевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Подписаться

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт снизился на 9,5%, транзит – на 11,7%. В импорте было перевалено на 18,4% меньше, чем в марте 2021 года. Каботаж, напротив, увеличился на 3,8%.

    В структуре грузооборота всех морских портов России половина приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 33,6% и 16,4% соответственно. На уголь и кокс в марте 2022 года приходилось 22,7%.

    Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах, перевалка которых увеличилась в 2 раза. Сахара было обработано на 45,6% больше, чем в марте 2021 года, оборот химического налива вырос на 44,1%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке накатных грузов (ро-ро) (-77,8%), металлолома (-65,1%), а также химических и минеральных удобрений (-34%).

    В марте 2022 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 29,5%, Балтийский бассейн обработал 29,3%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,7%, 11,9% и 0,6% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка угля и кокса
    В январе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    14.01.2022
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2021 года: снизилась перевалка нефти
    В ноябре 2021 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 11,5% относительно показателя ноября […]
    2021ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    11.02.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2021 года: снизилась перевалка руды
    В декабре 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 6,6% относительно показателя декабря 2020 года.
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    14.02.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2021 года вырос 38,9%
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2020 года на 38,9%.
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2022
    На 6 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    22.03.2022
    Экспорт цветных металлов, январь 2022: отгрузки меди существенно выросли
    Российский экспорт необработанного алюминия за январь 2022 года составил 173,3 тыс. тонн – на […]
    2022Цветные металлыЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2022 Новый контейнерный маршрут Новороссийск – Находка
    15.04.2022 Контейнерные порты Турции, 3 месяца 2022
    14.04.2022 Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%
    14.04.2022 Золоторудная логистика
    14.04.2022 Контейнерный поезд из Внутренней Монголии в Москву
    14.04.2022 FESCO расширяет черноморский сервис
    Госрегулирование Показать всё
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    13.04.2022 Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем
    13.04.2022 Как расплачиваться за иностранные самолеты
    11.04.2022 Минтранс намерен максимально загрузить российские суда
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти