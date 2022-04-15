Грузооборот российских портов в марте 2022 года: снизилась перевалка химических и минеральных удобрений

Грузооборот всех морских портов России в марте 2022 года сократился на 9% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт снизился на 9,5%, транзит – на 11,7%. В импорте было перевалено на 18,4% меньше, чем в марте 2021 года. Каботаж, напротив, увеличился на 3,8%.

В структуре грузооборота всех морских портов России половина приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 33,6% и 16,4% соответственно. На уголь и кокс в марте 2022 года приходилось 22,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах, перевалка которых увеличилась в 2 раза. Сахара было обработано на 45,6% больше, чем в марте 2021 года, оборот химического налива вырос на 44,1%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке накатных грузов (ро-ро) (-77,8%), металлолома (-65,1%), а также химических и минеральных удобрений (-34%).

В марте 2022 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 29,5%, Балтийский бассейн обработал 29,3%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,7%, 11,9% и 0,6% соответственно.

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