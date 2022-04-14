Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Золоторудная логистика
14.04.2022

Золоторудная логистика


    • Транспортная группа FESCO и АО «Золоторудная Компания Павлик» (АО «ПАВЛИК») договорились о сотрудничестве в области транспортно-логистического обеспечения.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соответствующее соглашение о намерениях в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и генеральный директор АО «ПАВЛИК» Антон Ким.

    Стороны договорились об организации полного комплекса работ по доставке грузов, предназначенных для обеспечения хозяйственной деятельности компании, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с использованием логистических решений FESCO,

    АО «Золоторудная Компания Павлик» – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке, входит в ТОП-15 ведущих золотодобывающих компании России, с 2006 года компания владеет лицензией на поиски, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области РФ.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2022
    FESCO вдвое увеличила количество транзитных контейнерных поездов из ВМТП
    По итогам 2021 года FESCO увеличила количество отправленных контейнерных поездов из ПАО «Владивостокский морской […]
    FESCO ВМТП
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    12.04.2022
    FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам
    FESCO и РЖД договорились о совместном развитии технологий организации контейнерных перевозок.
    FESCO РЖДСоглашение
    0
    05.04.2022
    Жд сервис FESCO из Владивостока в Ростов-на-Дону стал еженедельным
    FESCO увеличивает частоту отправок из Владивостока в Ростов-на-Дону и в обратном направлении в рамках регулярного железнодорожного сервиса FESCO Rostov Shuttle.
    FESCO ВладивостокКонтейнерный поездРостов-на-Дону
    0
    11.01.2022
    Ледокол FESCO отправился в Антарктиду
    Дизель-электроход FESCO «Василий Головнин» 5 января покинул Кейптаун (ЮАР) и отправился в новую экспедицию […]
    FESCO АнтарктидаЛедокол
    0
    07.02.2022
    Новый контейнерный поезд из Иркутска во Владивосток
    FESCO в рамках развития внутрироссийских перевозок запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Angara Shuttle eastbound […]
    FESCO ВладивостокИркутскКонтейнерный поезд
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.04.2022 Золоторудная логистика
    14.04.2022 Контейнерный поезд из Внутренней Монголии в Москву
    14.04.2022 FESCO расширяет черноморский сервис
    14.04.2022 Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
    13.04.2022 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2022
    12.04.2022 «ТрансКонтейнер» договорился с «дочкой» Китайских железных дорог
    Госрегулирование Показать всё
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    13.04.2022 Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем
    13.04.2022 Как расплачиваться за иностранные самолеты
    11.04.2022 Минтранс намерен максимально загрузить российские суда
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти