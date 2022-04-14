Золоторудная логистика

Транспортная группа FESCO и АО «Золоторудная Компания Павлик» (АО «ПАВЛИК») договорились о сотрудничестве в области транспортно-логистического обеспечения.

Как сообщили SeaNews в FESCO, соответствующее соглашение о намерениях в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и генеральный директор АО «ПАВЛИК» Антон Ким.

Стороны договорились об организации полного комплекса работ по доставке грузов, предназначенных для обеспечения хозяйственной деятельности компании, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с использованием логистических решений FESCO,

АО «Золоторудная Компания Павлик» – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке, входит в ТОП-15 ведущих золотодобывающих компании России, с 2006 года компания владеет лицензией на поиски, разведку и добычу рудного золота на месторождении Павлик в Магаданской области РФ.