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Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%
14.04.2022

Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%


    • Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2022 года снизился на 22,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    reklama kontejnery2 Контейнерные перевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт сократился на 23,9%, импорт – на 30,5%. В транзите было перевалено на 74,5% меньше, чем годом ранее. Каботаж, напротив, увеличился на 22,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 30,9% меньше, чем в марте 2021 года. Из общего объема груженых 16,6% приходилось на рефконтейнеры, 83,4% – на сухие. 52,9% груженых контейнеров прошли в импорте, 29,1% – в экспорте, 16,7% – в каботаже и 1,3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 12,6%.

    В марте 2022 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,2%, Балтийский бассейн обработал 31,8%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 16,8%, 4,1% и 0,1% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.


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