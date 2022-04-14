Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%

Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2022 года снизился на 22,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт сократился на 23,9%, импорт – на 30,5%. В транзите было перевалено на 74,5% меньше, чем годом ранее. Каботаж, напротив, увеличился на 22,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 30,9% меньше, чем в марте 2021 года. Из общего объема груженых 16,6% приходилось на рефконтейнеры, 83,4% – на сухие. 52,9% груженых контейнеров прошли в импорте, 29,1% – в экспорте, 16,7% – в каботаже и 1,3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 12,6%.

В марте 2022 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,2%, Балтийский бассейн обработал 31,8%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 16,8%, 4,1% и 0,1% соответственно.

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