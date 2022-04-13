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Лом для «Амурстали» поедет контейнерными поездами
13.04.2022

Лом для «Амурстали» поедет контейнерными поездами


    • «ТрансКонтейнер» и «Амурсталь» заключили меморандум о сотрудничестве при организации контейнерных перевозок металлолома для его дальнейшей повторной переработки. Ранее подобные перевозки осуществлялись одиночными отправками, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

    Меморандум в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали директор по продажам и клиентскому сервису ПАО «ТрансКонтейнер» Никита Пушкарев и заместитель генерального директора по логистике ООО «Амурсталь» Антон Шулев.

    В соответствии с документом «ТрансКонтейнер» будет оказывать комплексное логистическое сопровождение перевозок контейнерными поездами, включая разработку маршрута и предоставление собственного парка вагонов и контейнеров.

    Транспортировка будет осуществляться со станций Чита-1 и Тальцы Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог, где сконцентрировано наибольшее количество груза, до станции Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги, с которой вагоны будут подаваться на пути завода для разгрузки. Порожние контейнеры будут отправляться обратно в составе контейнерных поездов.

    Отмечается, что на сегодняшний день ежемесячный объём отгрузок для нужд завода составляет порядка 600-800 контейнеров с перспективой увеличения.

    По словам Никиты Пушкарева, отправка грузов контейнерными поездами ускорит сроки доставки и уменьшит нагрузку на сортировочные станции в пути следования, что является важным фактором в условиях высокой загруженности Восточного полигона.

    Фото: ТрансКонтейнер


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