Дополнительный грузопоток на сервисе Черняховск– Белый Раст

ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Новик Логистик» (входит в ГК «Новик», которая совместно с РЖД управляет терминально-логистическим центром «Восток-Запад» в Калининградской области) заключили соглашение о сотрудничестве при развитии перевозок между Калининградом и Москвой.

Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин и генеральный директор ООО «Новик Логистик» Сергей Ошарский.

Стороны намерены создать и продвигать совместный сервис по перевозке грузов в составе контейнерных поездов по маршруту Черняховск (Калининградская область) – Белый Раст (Московская область) и обратно.

Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», в рамках сотрудничества «ТрансКонтейнер» будет организовывать железнодорожные перевозки, а также предоставлять собственные контейнеры и вагоны. «Новик Логистик» займется экспедированием и привлечением дополнительных объёмов грузов, перевозками «первой» и «последней» мили, а также организацией хранения контейнеров на терминалах станций Черняховск и Белый Раст.

«Новый совместный сервис с «Новик Логистик» позволит клиентам отправлять свои грузы в рамках чёткого графика и по привлекательной цене, – отметил А.Исурин. – Благодаря действующему в Калининградской области ТЛЦ «Восток-Запад» сотрудничество с нашим партнёром позволит развивать новые проекты и наращивать объёмы перевозок в сообщении с самым западным регионом России».

Фото: ТрансКонтейнер