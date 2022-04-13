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Дополнительный грузопоток на сервисе Черняховск– Белый Раст
13.04.2022

Дополнительный грузопоток на сервисе Черняховск– Белый Раст


    • ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Новик Логистик» (входит в ГК «Новик», которая совместно с РЖД управляет терминально-логистическим центром «Восток-Запад» в Калининградской области) заключили соглашение о сотрудничестве при развитии перевозок между Калининградом и Москвой.

    Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин и генеральный директор ООО «Новик Логистик» Сергей Ошарский.

    Стороны намерены создать и продвигать совместный сервис по перевозке грузов в составе контейнерных поездов по маршруту Черняховск (Калининградская область) – Белый Раст (Московская область) и обратно.

    Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», в рамках сотрудничества «ТрансКонтейнер» будет организовывать железнодорожные перевозки, а также предоставлять собственные контейнеры и вагоны. «Новик Логистик» займется экспедированием и привлечением дополнительных объёмов грузов, перевозками «первой» и «последней» мили, а также организацией хранения контейнеров на терминалах станций Черняховск и Белый Раст.

    «Новый совместный сервис с «Новик Логистик» позволит клиентам отправлять свои грузы в рамках чёткого графика и по привлекательной цене, – отметил А.Исурин. – Благодаря действующему в Калининградской области ТЛЦ «Восток-Запад» сотрудничество с нашим партнёром позволит развивать новые проекты и наращивать объёмы перевозок в сообщении с самым западным регионом России».

     

    Фото: ТрансКонтейнер


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