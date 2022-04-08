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Открыт железнодорожный пункт пропуска Забайкальск
08.04.2022

Открыт железнодорожный пункт пропуска Забайкальск


    • Сегодня после реконструкции открыт железнодорожный пункт пропуска через госграницу Забайкальск, сообщают РЖД в своем телеграм-канале. В мероприятии по видеосвязи приняли участие министр транспорта Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозёров

    По словам главы Минтранса, первый в России железнодорожный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс позволит проводить контроль грузов без вскрытия контейнеров и остановки состава.

    «Для нас маршрут через Забайкальск – ключевой в общей транспортной цепочке по Восточному полигону, – отметил О.Белозёров. – Сегодня из 28 млн тонн грузов, перевозимых в сообщении с Китаем, более 17 млн тонн обрабатывается в Забайкальске»

    «Спрос наших партнёров – грузоотправителей и грузополучателей – на это направление растёт, мы наблюдаем буквально взрывной рост», – подчеркнул глава РЖД.

    Напомним, что 28 марта в Забайкальском крае открылся пункт перегруза «Забайкальск», который расширит возможности станции Забайкальск по перегрузке из вагонов китайской колеи (1435 мм) в вагоны российской колеи (1520 мм).

    Фото: «РЖД»


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