Мурманские судоремонтные верфи получат финансовую помощь на обновление инфраструктуры

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили решение ряда вопросов промышленного развития области в период санкционного давления, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Роль Мурманской области в части обеспечения судоремонта значительно возрастает в период санкционного давления. Вместе с тем мурманские судоремонтные верфи испытывают сложности связанные в основном с износом основных фондов. Губернатор А.Чибис предложил рассмотреть возможность по финансовой поддержке не только производителей конечной продукции, но и предприятий по оказанию услуг в части судоремонта.

Д. Мантуров отметил, что судоремонтные предприятия Мурманска могут рассчитывать на финансовую поддержку Фонда развития промышленности. На сегодняшний день ФРП профинансировано 6 проектов на 2 млрд рублей в судостроительной промышленности и судоремонте.

Вопрос развития отечественного судоремонта выходит на первоочередной план Минпромторга, отмечают в ведомстве. «Мы ведем комплексную работу, чтобы стимулировать и поддержать развитие отечественного судоремонта. В настоящее время мы работаем с Минфином России по установлению нулевой ставки НДС на судоремонт гражданских судов, что является одной из наиболее актуальных мер поддержки. Также отмечу, что с учетом текущей экономической ситуации, ряд предприятий судостроительной промышленности, включая судоремонтные предприятия, включены в перечень системообразующих организаций российской экономики. Уже сейчас есть возможность воспользоваться льготным кредитованием на пополнение оборотных средств для поддержание стабильной и ритмичной работы», — сказал Д.Мантуров.

Фото: сайт Минпромторга